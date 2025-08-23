Vorteilswelt
Schock am Set

Todesfall! Beliebte Netflix-Serie unterbrochen

Society International
23.08.2025 07:39
Lily Collins bei Dreharbeiten in Venedig.
Lily Collins bei Dreharbeiten in Venedig.(Bild: Viennareport)

Wegen eines Todesfalls sind die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ kurz vor dem geplanten Ende unterbrochen worden. Während des Drehs in einem Hotel in Venedig brach ein 47 Jahre alter Regieassistent zusammen.

Der Italiener konnte nicht mehr wiederbelebt werden, wie vonseiten der Stadtverwaltung bestätigt wurde. Vermutet wird, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitt. Unklar ist, wie lange die Dreharbeiten unterbrochen bleiben.

Dreh auch in Italien
Die Serie über eine junge Amerikanerin – gespielt von Lily Collins – ist eigentlich in Paris beheimatet. Einige der neuen Folgen spielen jedoch in Italien, sowohl in Rom als auch in Venedig.

Lily Collins und Ashley Park standen in den letzten Tagen auch in Venedig vor der Kamera.
Lily Collins und Ashley Park standen in den letzten Tagen auch in Venedig vor der Kamera.(Bild: Viennareport)

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten in der Lagunenstadt bis Montag dauern. In Rom wurde bereits im Mai gedreht. Die fünfte Staffel von „Emily in Paris“ soll nach Angaben von Netflix kurz vor Weihnachten in dem Streamingdienst anlaufen.

Lesen Sie auch:
Paul Forman, Ashley Park, Lily Collins und Eugenio Franceschini bei den Dreharbeiten zur fünften ...
Gondel-Glamour
Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice
17.08.2025
Vorfreude steigt
Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht
21.08.2025

Regieassistent kam selbst aus Venedig
Nach italienischen Medienberichten starb der Regieassistent, als in einem der bekanntesten Hotels der Stadt, dem Hotel Danieli, eine der letzten Szenen gedreht werden sollte. Der 47-Jährige, der selbst aus Venedig kam, war seit vielen Jahren im internationalen Filmgeschäft tätig. Zudem schrieb er Gedichte sowie Märchen und andere Geschichten für Kinder. Die Stadtverwaltung sprach der Familie ihr Beileid aus.

Netflix
