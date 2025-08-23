Vorteilswelt
Völlig kuriose Szene

„Noch nie erlebt!“ Verwirrung bei Bayerns Torgala

Fußball International
23.08.2025 06:34
Joshua Kimmich (Mitte) jubelte zum Auftakt mit dem FC Bayern. Eine Szene ärgerte jedoch den Star ...
Joshua Kimmich (Mitte) jubelte zum Auftakt mit dem FC Bayern. Eine Szene ärgerte jedoch den Star der Münchner.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Bei Bayerns 6:0-Gala zum Liga-Auftakt gegen RB Leipzig hat ein nicht gegebener Treffer für Schlagzeilen gesorgt. Erst nach reichlich Verwirrung wurde der Ehrentreffer der Gäste aberkannt. Dafür verantwortlich war auch Bayern-Star Joshua Kimmich: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Zu einer kuriosen Szene kam es kurz nach dem vierten Bayern-Treffer, als der vermeintliche Leipziger Ehrentreffer durch Antonio Nusa wieder aberkannt wurde (67.). Der Grund: RB-Verteidiger Castello Lukeba hatte einen Freistoß zuvor nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Doch das war zunächst fast niemanden aufgefallen, es herrschte Verwirrung.

„Ich habe es da schon reklamiert, als ich gesehen habe, dass er einfach losgedribbelt ist“, sagte Kimmich nach der Partie zu Sky. „Ich habe das auch noch nie erlebt, dass einer beim Freistoß einfach losdribbelt. Wobei ich das als Regeländerung mal interessant fände.“

„Das ist ein Skandal, das geht nicht“
Nach einer minutenlangen Unterbrechung und einem VAR-Hinweis nahm Schiedsrichter Florian Badstübner schließlich den Treffer zurück. Die Gelbe Karte für Kimmich blieb übrigens bestehen. „Ich habe gesagt, dass das Tor ein Skandal ist, dass das nicht geht“, so Kimmich.

