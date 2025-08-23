ÖSV trauert um „wagemutige Abfahrtsspezialistin“

„Ein Vorbild über alle Generationen hinweg“

Dennoch blieb sie dem Skisport erhalten, engagierte sich beim SC Göstling für die Nachwuchsarbeit. 2011 wurde sie bei ihrem Heimatverein schließlich zum Ehrenmitglied ernannt. „Mit Elfi verliert der SC Göstling-Hochkar wirklich ein Vorbild über alle Generationen hinweg. Wir werden sie stets in positiver Erinnerung behalten und dürfen allen Familienmitgliedern unser aufrichtiges Beileid aussprechen“, so Skiclub-Obmann Robert Fahrnberger.