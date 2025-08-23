Vorteilswelt
Elfi Danner verstorben

ÖSV trauert um „wagemutige Abfahrtsspezialistin“

Ski Alpin
23.08.2025 06:08
Elfi Danner ist tot.
Elfi Danner ist tot.

Große Trauer beim ÖSV: Elfi Danner (geboren Deufl), die erste Weltcupläuferin des SC Göstling-Hochkar, ist tot. Nach langer Krankheit verstarb die Niederösterreicherin im Alter von 66 Jahren.

„Wagemutige Abfahrtsspezialistin“ - titelt der ÖSV zum Abschied. Im Winter 1973/74 sicherte sich Danner bereits in jungen Jahren die Europacup-Disziplinenwertung. Zudem triumphierte die erst knapp 16-Jährige bei der Junioren-EM im tschechischen Jasna. Kein Wunder, dass sie noch im selben Winter ins ÖSV-Weltcupteam berufen wurde.

Im Olympiawinter 1975/76 fuhr die Athletin des SC Göstling Hochkar zweimal aufs Weltcup-Stockerl. Aufgrund einer Erkrankung zwei Tage vor dem großen Auftritt war Danner bei der Olympia-Abfahrt in Tirol jedoch zum Zuschauen verdammt.

Karriereende mit 19 Jahren 
Nach einem Sturz in Schruns im darauffolgenden Winter hatte Danner immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen. Folglich musste sie ihre hoffnungsvolle Karriere bereits mit 19 Jahren beenden.



„Ein Vorbild über alle Generationen hinweg“
Dennoch blieb sie dem Skisport erhalten, engagierte sich beim SC Göstling für die Nachwuchsarbeit. 2011 wurde sie bei ihrem Heimatverein schließlich zum Ehrenmitglied ernannt. „Mit Elfi verliert der SC Göstling-Hochkar wirklich ein Vorbild über alle Generationen hinweg. Wir werden sie stets in positiver Erinnerung behalten und dürfen allen Familienmitgliedern unser aufrichtiges Beileid aussprechen“, so Skiclub-Obmann Robert Fahrnberger.

