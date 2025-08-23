Dem heimischen Fußball droht ein Debakel

Rot-Weiß-Rot steht mit dem Rücken zur Wand. Zum Ende der Saison fallen 10,4 Punkte aus der Fünfjahreswertung, bis jetzt haben Österreichs Vertreter erst 1,7 Zähler erobert. Ein Rückfall in die Steinzeit droht, zu viele negative Begleiterscheinungen bringt ein Abrutschen mit sich: Weniger Startplätze für das internationale Geschäft, ein steinigerer Weg, um sich für eine Ligaphase zu qualifizieren – dazu schwinden die Chancen auf den finanziellen Jackpot, der für jeden Klub die Basis für eine Weiterentwicklung ist.