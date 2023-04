12-jährigen Schüler bis in die Psychiatrie gemobbt

Niemand weiß, was genau passiert ist. Fakt ist: Ein zwölfjähriger Schüler muss jetzt im Kepler-Uniklinikum ambulant psychologisch betreut werden. Der Bub sei an seiner Neuen Mittelschule in Linz so lange gemobbt und schließlich sogar bedroht worden, dass er nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Das schildert die verzweifelte Mutter der „Krone“.