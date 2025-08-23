Wie Merkels „Wir schaffen das“ Europa veränderte

Dieser Schock erschütterte Österreich und ganz Europa: Am 27. August 2015 wurden bei Parndorf die Leichen von 71 Flüchtlingen entdeckt, die in einem luftdicht verschlossenen Schlepper-Auto erstickt waren. Das Entsetzen über den grausamen Tod löste landesweit jene Reaktion aus, die man bald „Willkommenskultur“ nannte: Eine Welle der Hilfsbereitschaft für die aus dem Balkan heranrollende Migrationswelle. Der Druck an den Grenzen verschärfte sich von Tag zu Tag, sodass Bundeskanzler Werner Faymann schließlich die Entscheidung fällte: „Grenzbalken hoch für die Menschlichkeit!“