Gegen die Bayern gehen Bubenträume in Erfüllung

Bereits zum 13. Mal tragen die Münchner dieses Match gegen einen Fan-Klub aus und sind zum ersten Mal in Tirol zu Gast. Die „Red Eagles Austria“ haben sich mit einem kreativen Video und einer besonderen Bewerbung den Auftritt der Stars gesichert. „Wir haben extra einen Adler aus Holz schnitzen lassen und ihn rot-weiß angemalt. Zwischen den Krallen hatte er unser 52 Seiten starkes Konzept – als 16 Meter lange Schriftrolle“, erzählte Obmann Robert Schweighofer, der wie seine Frau Sophia fünf Minuten mitspielen wird. Seit einiger Zeit ist er nun mit den Vorbereitungen auf den großen Tag eingedeckt. Denn es ist nicht nur das Spiel, der Fan-Klub sorgt auch Drumherum für einen Traumtag: Es wurde extra ein Vergnügungspark (ab 10 Uhr) aufgestellt, nach dem Spiel gibt es ein Feuerwerk.

Aber auch das Spiel hat es in sich, denn es galt einige Vorschriften der Bayern einzuhalten: