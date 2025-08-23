Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“

Seine Contenance verliert Peter Stöger nie, der 59-Jährige wird immer ein Sir bleiben – aber nach dem 1:2 in Györ, der ersten Pleite in seiner Ära, brodelte es in Rapids Trainer. „Es ist normal, dass man irgendwann einmal ein Spiel verliert. Aber bei allen Freiheiten, die die Spieler kriegen, gibt es essenzielle Dinge, die wir nicht haben wollen. Das habe ich ihnen auch im Kreis gesagt. Das ist keine mannschaftstaktische Geschichte, da geht es um einzelne Spieler.“