Salzburgs Selbstkritik: „Wollen nichts schönreden“

Sieben Punkte, dazu neun erzielte Tore – die Bilanz der Bullen nach drei Partien in der österreichischen Bundesliga fällt eindeutig positiv aus. Dennoch gibt es Kritik. Die Leistung beim 2:1-Sieg gegen Hartberg war alles andere als Salzburg-würdig. Dessen sind sich Trainer Thomas Letsch und Co. bewusst. „Wir wollen nichts schönreden. Unser Anspruch muss ein anderer sein“, sagte der 56-Jährige.