Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Eigenartige Luft“

Weltmeisterin musste in die ungeliebte Skihalle

Ski Alpin
23.08.2025 06:02
Veronika Aigner musste das Cortina-Projekt in einer ungeliebten Skihalle starten.
Veronika Aigner musste das Cortina-Projekt in einer ungeliebten Skihalle starten.(Bild: GEPA)

Heuer im Februar holte sie zweimal WM-Gold, danach noch die große Kristallkugel. Auch nächstes Jahr in Cortina gilt die Niederösterreicherin als ganz große rot-weiß-rote Medaillenhoffnung. Der Startschuss für das Paralympics-Projekt erfolgte für Veronika Aigner und die anderen Techniker des Teams in einer ungeliebten Skihalle in Deutschland.

0 Kommentare

„Vroni“, die seit der Geburt nur acht Prozent Sehvermögen hat, sagte nach dem ersten Schneekurs der Saison im „alpincenter Hamburg-Wittenburg“: „Ich habe in der Skihalle immer so meine Probleme. Mir taugt dieser Untergrund nicht so. Aber für den Anfang war es definitiv nicht schlecht.“

Die Niederösterreicherin, die im Sommer auch ihrem Vater auf dem heimischen Bauernhof in Gloggnitz bei der Heuernte half, ist mit der bisherigen Saisonvorbereitung sehr zufrieden: „Das Sommertraining ist absolut top, ich merke ordentliche Fortschritte.“

Lesen Sie auch:
Veronika Aigner, die heuer bei der Paraski-WM in Marburg Gold im Slalom und im Riesentorlauf ...
Skistar liebt Pferde
Welche Weltmeisterin half hier bei der Heuernte?
21.06.2025

Aus finanziellen Gründen heuer kein Chile-Camp
Cheftrainer Manfred Widauer bat das Team zweimal am Tag für jeweils zwei Stunden zum Training, sagte zu den Bedingungen: „Die Piste war in sehr gutem Zustand, wir hatten sehr gute und intensive Einheiten. Allerdings war die Luft da drinnen schon etwas eigenartig.“

Dass heuer für das Paraski-Team aus Kostengründen kein Trainingslager in Chile möglich war, kann der Tiroler aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen. Er traf in Wittenburg auch Mario Stecher zu einer Sitzung. Der Sportdirektor von Ski Austria war in der Skihalle, weil seine Söhne an einem Kurs des „Race Center Benni Raich“ teilnahmen.

Auch wenn die Halle nicht bei allen Aktiven beliebt ist, beeindruckend ist sie schon. Im Jahr 2006 wurde sie inklusive Hotel in nur acht Monaten Bauzeit errichtet. Dabei wurden 6.500 Tonnen Stahl sowie 30.000 Tonnen Beton verbaut.

Veronika Aigner in Aktion mit Guide und Schwester Elisabeth.
Veronika Aigner in Aktion mit Guide und Schwester Elisabeth.(Bild: Manfred Widauer)

15 Schneekanonen und 30 km Kühlschläuche
Ein 4er-Sessellift, er bis zu 2.500 Personen pro Stunde befördern kann, bringt die Wintersportliebhaber auf den „Gipfel“. 15 Schneekanonen sorgen für frischen Schnee. Dieser enthält keinerlei chemische Zusätze und gilt somit nicht als Kunstschnee.

Insgesamt 54 Umluftkühlgeräte  und fünf Kältemaschinen sorgen für eine durchschnittliche Hallentemperatur von -1,5°C. Hinzu kommen 30 km Kühlschläuche. Die benachbarte Biogasanlage liefert die benötigte Wärme für das komplette Gebäude. Mittels 200 km Kabel wird die Skihalle mit Strom versorgt.

Mitte September kehrt Österreichs Paraski-Team auf den Schnee zurück – dann aber auf dem Gletscher in Saas-Fee. Ehe dann die heimischen Gletscher angesteuert werden.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
132.305 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
115.472 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
106.445 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1943 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Ski Alpin
Elfi Danner verstorben
ÖSV trauert um „wagemutige Abfahrtsspezialistin“
„Eigenartige Luft“
Weltmeisterin musste in die ungeliebte Skihalle
Ski-Stars bleiben fern
Weltcup-Traum platzt! Richtiger Ort, falsche Zeit
Krone Plus Logo
Ski-Asse in Südamerika
12 Tonnen Material für die perfekte Vorbereitung
Klartext von Hirscher
„Meine Geduld wird auf die Probe gestellt!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf