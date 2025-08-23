Weltmeisterin musste in die ungeliebte Skihalle

Dass heuer für das Paraski-Team aus Kostengründen kein Trainingslager in Chile möglich war, kann der Tiroler aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen. Er traf in Wittenburg auch Mario Stecher zu einer Sitzung. Der Sportdirektor von Ski Austria war in der Skihalle, weil seine Söhne an einem Kurs des „Race Center Benni Raich“ teilnahmen.

Auch wenn die Halle nicht bei allen Aktiven beliebt ist, beeindruckend ist sie schon. Im Jahr 2006 wurde sie inklusive Hotel in nur acht Monaten Bauzeit errichtet. Dabei wurden 6.500 Tonnen Stahl sowie 30.000 Tonnen Beton verbaut.