Kühbauer: „Polster ist DER Tormann in Österreich!“

Beim letzten Auftritt des WAC in Klagenfurt, beim historischen Sieg im Cupfinale über Hartberg, war Angelo Gattermayer mit seinem Kopf-Goldtor zum großen Helden mutiert. Im Play-off-Hinspiel der Conference League gegen Omonia Nikosia zeigte der Wiener erneut, wie sehr er das Wörthersee-Stadion liebt: Wieder wurde er eingewechselt, um Dejan Zukic das vielumjubelte 2:1-Siegestor aufzulegen (88.).