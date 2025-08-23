Heimbewohner mit Gürtel an Toilette gefesselt

Es ist der nächste Fall von Misshandlung in einem Pflegeheim: Eine stundenlange Tortur musste der Bewohner eines Heims für gehandicapte Personen im Flachgau durchleben. Der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft nach hat nämlich ein Pfleger (39) den beeinträchtigten Mann mit dem Gürtel eines Bademantels an einen Toilettenstuhl (auch bekannt als Leibstuhl oder Nachtstuhl) gefesselt – und ihn fünf Stunden lang in seinem Zimmer zurückgelassen.