Heimbewohner mit Gürtel an Toilette gefesselt

Ein Pfleger (39) soll einen gehandicapten Bewohner eines Salzburger Pflegeheims fünf Stunden lang zurückgelassen haben: gefesselt an einem Toilettenstuhl. Jetzt muss er sich wegen des Vorwurfs der Freiheitsentziehung im Landesgericht verantworten.
Es ist der nächste Fall von Misshandlung in einem Pflegeheim: Eine stundenlange Tortur musste der Bewohner eines Heims für gehandicapte Personen im Flachgau durchleben. Der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft nach hat nämlich ein Pfleger (39) den beeinträchtigten Mann mit dem Gürtel eines Bademantels an einen Toilettenstuhl (auch bekannt als Leibstuhl oder Nachtstuhl) gefesselt – und ihn fünf Stunden lang in seinem Zimmer zurückgelassen.
Der schreckliche Vorwurf trug sich am 31. März 2025 zu – in einem spezialisierten Heim für beeinträchtigte Personen im Flachgau. Der gefesselte Mann musste laut Anklage fünf Stunden lang ausharren: von 10 bis 15 Uhr.
Angeklagter hat seinen Pfleger-Job verloren
Offenbar dürfte der betroffene Pfleger überfordert gewesen sein mit der Arbeit und den Heimbewohnern. Eine Erklärung könnte der 39-Jährige am kommenden Mittwoch geben: An dem Tag muss er sich im Rahmen eines Strafprozesses vor einer Richterin verantworten.
Vorgeworfen wird ihm der Straftatbestand des Freiheitsentzugs nach Paragraf 99 Strafgesetzbuch (StGB). Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Seinen dortigen Arbeitsplatz als Pfleger hat der bislang unbescholtene Angeklagte bereits verloren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.