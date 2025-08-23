Vorteilswelt
Pfleger angeklagt

Heimbewohner mit Gürtel an Toilette gefesselt

Salzburg
23.08.2025 07:00
Der Fall wird nächste Woche im Salzburger Landesgericht verhandelt.
Der Fall wird nächste Woche im Salzburger Landesgericht verhandelt.(Bild: Tröster Andreas)

Ein Pfleger (39) soll einen gehandicapten Bewohner eines Salzburger Pflegeheims fünf Stunden lang zurückgelassen haben: gefesselt an einem Toilettenstuhl. Jetzt muss er sich wegen des Vorwurfs der Freiheitsentziehung im Landesgericht verantworten.

0 Kommentare

Es ist der nächste Fall von Misshandlung in einem Pflegeheim: Eine stundenlange Tortur musste der Bewohner eines Heims für gehandicapte Personen im Flachgau durchleben. Der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft nach hat nämlich ein Pfleger (39) den beeinträchtigten Mann mit dem Gürtel eines Bademantels an einen Toilettenstuhl (auch bekannt als Leibstuhl oder Nachtstuhl) gefesselt – und ihn fünf Stunden lang in seinem Zimmer zurückgelassen.

Der schreckliche Vorwurf trug sich am 31. März 2025 zu – in einem spezialisierten Heim für beeinträchtigte Personen im Flachgau. Der gefesselte Mann musste laut Anklage fünf Stunden lang ausharren: von 10 bis 15 Uhr.

Angeklagter hat seinen Pfleger-Job verloren
Offenbar dürfte der betroffene Pfleger überfordert gewesen sein mit der Arbeit und den Heimbewohnern. Eine Erklärung könnte der 39-Jährige am kommenden Mittwoch geben: An dem Tag muss er sich im Rahmen eines Strafprozesses vor einer Richterin verantworten.

Vorgeworfen wird ihm der Straftatbestand des Freiheitsentzugs nach Paragraf 99 Strafgesetzbuch (StGB). Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Seinen dortigen Arbeitsplatz als Pfleger hat der bislang unbescholtene Angeklagte bereits verloren.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
