Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

162 Florianis vor Ort

Brand in Recyclinghof gelöscht: Ursache wohl klar

Tirol
23.08.2025 07:22
Rund 162 Einsatzkräfte standen beim Großbrand im Einsatz.
Rund 162 Einsatzkräfte standen beim Großbrand im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Aufatmen heißt es für alle, die beim Großbrand einer Tiroler Recyclinganlage in der Gemeinde Pill im Einsatz waren. Nachdem am Freitagnachmittag in einem Container ein Feuer ausgebrochen war, konnte nun „Brand aus“ gemeldet werden. Die Ursache dürfte auch bekannt sein.

0 Kommentare

Dieser Einsatz wird den Feuerwehrkräften wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Am Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, wurde im Recyclinghof in Pill (Bezirk Schwaz) ein Brand in einem der drei Container gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits in Vollbrand und hatte auf die beiden anderen übergegriffen. Umgehend wurde eine Zufahrtssperre zum Brandort eingerichtet und mit den Löschmaßnahmen gestartet.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

AT-Alert für Bevölkerung
Aufgrund des Ausmaßes des Feuers und der massiven Rauchentwicklung veranlasste die Feuerwehr eine Warnung für die Bevölkerung zwischen Schwaz und Wattens. Wie beim Großbrand einer Recyclinganlage in Osttirol, wurde auch in diesem Fall eine AT-Alert-Meldung auf die in diesem Bereich befindlichen Mobiltelefone geschickt. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Kurz nach 20 Uhr wurde die Alarmmeldung AT-Alert schließlich wieder aufgehoben.

Brand nach wenigen Stunden unter Kontrolle
Insgesamt standen sieben Feuerwehren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Dies dürfte den Einsatzkräften am Abend bereits gelungen sein. Zeitgleich brachten die Florianis auch Restmüll aus der Lagerhalle, um diesen im Freien zu benetzen. „Die Lage ist soweit im Griff“, sagte Bezirkspolizeikommandant Hansjörg Eberharter zu diesem Zeitpunkt.

Zitat Icon

Als Brandursache wurde eine Selbstentzündung einer derzeit unbekannten Substanz festgestellt.

Die Polizei

Brand in der Nacht gelöscht
Wirklich aufatmen konnte man wohl erst gegen 4 Uhr am Samstag. Dann konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Die Einsatzkräfte standen dennoch bis in die Morgenstunden für eine Brandwache vor Ort.

Lesen Sie auch:
Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren waren für die Brandbekämpfung vor Ort. 
Meterhohe Flammen
Erneut Großbrand in Tirol: Warnung aufgehoben
22.08.2025

Was die genaue Ursache für das Feuer war, ist noch unklar. Fest steht jedoch nach Angaben der Polizei, dass „Brandstiftung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden“ kann. Und weiter: „Als Brandursache wurde eine Selbstentzündung einer derzeit unbekannten Substanz festgestellt.“

Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Durch den Brand dürfte jedoch ein enormer Sachschaden entstanden sein. Neben 162 Feuerwehrkräften standen auch die Besatzungen von zwei Rettungsfahrzeugen, vier Polizeistreifen sowie der Bezirksbrandermittler und der Bezirksbrandinspektor im Einsatz.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SchwazWattensOsttirol
Feuerwehr
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
133.590 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
116.795 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
107.141 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1944 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1218 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf