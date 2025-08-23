Brand in Recyclinghof gelöscht: Ursache wohl klar

AT-Alert für Bevölkerung

Aufgrund des Ausmaßes des Feuers und der massiven Rauchentwicklung veranlasste die Feuerwehr eine Warnung für die Bevölkerung zwischen Schwaz und Wattens. Wie beim Großbrand einer Recyclinganlage in Osttirol, wurde auch in diesem Fall eine AT-Alert-Meldung auf die in diesem Bereich befindlichen Mobiltelefone geschickt. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Kurz nach 20 Uhr wurde die Alarmmeldung AT-Alert schließlich wieder aufgehoben.