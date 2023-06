Non-binärer Schütze tötet 5 Opfer: 2200 Jahre Haft

A. ist 23 Jahre alt, identifiziert sich nach Angaben der Verteidigung als nicht-binär, also weder als eindeutig männlich noch weiblich, und verwendet die Pronomen „sie“ und „ihnen“. A. hatte sich in fünf Fällen des Mordes und in 46 Fällen des versuchten Mordes schuldig bekannt. Mehr als 20 Menschen sagten nach Angaben der „Colorado Springs Gazette“ vor Gericht aus, einige bezeichneten A. als „Feigling“ und „Monster“.