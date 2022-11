Schüsse in US-Bar: Verdächtiger schweigt zu Motiv

Nach den tödlichen Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs versuchen die Behörden zu ermitteln, ob es sich bei der Tat um Hasskriminalität handelte. Bisher hat der mutmaßliche Schütze nicht mit der Polizei gesprochen. Das sagte Polizeichef Adrian Vasquez am Sonntag der „New York Times“. Bei der Attacke wurden fünf Menschen getötet und 25 weitere verletzt.