Auszeichnung für „Vorzeigeprodukt“ Iseltrail

Unter dem Motto „nachhaltiges Wirtschaften im alpinen Tourismus“ stand der diesjährige Tirol Touristica Award - eine Auszeichnung für Tourismusprojekte. Knapp 30 Projekte wurden eingereicht. Zehn schafften es in die engere Auswahl und wurden nun von einer Fachjury und dem Publikumsvoting gekürt. Eines davon war auch der Iseltrail, eine Weitwanderung in fünf Etappen von der Mündung der Isel in die Drau bis zu ihrem Ursprung auf 2500 Metern mitten im Nationalpark Hohe Tauern.