Mysteriöses Mädchen sorgte bei Parade für Aufsehen

Nur ganz kurz wagte Senna Kowhai Lewis bei der Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles neben Prinz George einen schüchternen Blick aus dem Türrahmen am Balkon des Buckingham-Palastes. Als sich die Royal Family schließlich für den Höhepunkt der „Trooping The Colour“-Parade am Balkon versammelte, war sie schon nicht mehr dabei.