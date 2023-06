Österreich bekommt noch heuer KI-Servicestelle

Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) hat die Einrichtung einer „KI-Servicestelle“ noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Dieses Vorläufermodell der geplanten Behörde für Künstliche Intelligenz (KI) soll vor allem eine „Anlaufstelle für Rechtssicherheit“ sein, bei der sich Unternehmer beraten lassen können. „Es muss beispielsweise handfest geklärt werden, was in Sachen KI-Anwendung erlaubt ist und was nicht“, sagte er in Innsbruck.