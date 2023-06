„Sexbomb“-Sänger Tom Jones zu Gast in St. Pölten

„It’s Not Unusual“, „Thunderball“ für den gleichnamigen James Bond-Blockbuster, „Delilah“, „What’s New Pussycat?“, „She’s A Lady“, „Help Yourself“ oder „Green Green Grass Of Home“ - Hits, die den meisten bestimmt etwas sagen und in den letzten sechs Jahrzehnten im Radio auf und ab gespielt wurden. Am Sonntag war der Brite zu Gast im VAZ St. Pölten und performte vor tausenden Menschen seine größten Hits. Fans aus ganz Österreich reisten in die niederösterreichische Landeshauptstadt, um den Ausnahmekünstler live zu sehen. Und das zahlte sich aus: Tom Jones sorgte für einen unvergesslichen Abend und zeigte sich wieder einmal in Bestform.