„Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen!“

Jetzt erst recht! Die Veranstalter haben keine Sekunde daran gedacht, die für Samstag geplante Regenbogenparade in Linz aus Sicherheitsgründen abzublasen. Wie berichtet, hatte die Polizei am Wochenende Anschlagspläne auf das bunte Fest in Wien vereitelt. „Eine Absage wäre das Ziel der Gegner“, sagt Michael Müller (31), Sprecher der Homosexuellen Initiative (Hosi) Linz, die die sogenannte „Pride“ in Oberösterreich organisiert. Sie findet am Samstag wie geplant statt: „Denn wir lassen uns bestimmt nicht zum Schweigen bringen!“