Gute Vibes, viel Amore und noch mehr Rock‘n‘Roll

In einer eigenen Live-Liga

Pyrotechnik ist bei den Hosen kein Verbrechen, im Laufe des Sets feuerte das Quintett mehrmals aus allen Rohen. Kontrolliertes Feuer am FOH, Fackeln auf der Bühne und dann auch noch das akustische Feuer. „Bonnie & Clyde“, „Wannsee“, „Alles aus Liebe“, „Wünsch dir was“ und das durchaus halbironische Alphaville-Cover „Forever Young“ sorgten für Begeisterungsstürme. Campino selbst wirkte nicht ganz so fit wie in den letzten Jahren, machte fehlendes Bewegungsfeuer aber mit viel Witz und Anekdoten wett. So wetterte er gegen Krieg und Putin und erinnerte sich bei „Tage wie diese“ an die Linzer Schauspielerin Birgit Minichmayr, eine wichtige Wegbegleiterin aus der Vergangenheit. Naive Jugendsünden wie „Eisgekühlter Bommerlunder“ mischten sich mit Punkrock-Klassikern wie „Pushed Again“ oder „Hier kommt Alex“. Bei so viel Linz-Liebe, wie sie die Toten Hosen zeigten, kann man auch einmal zwei Minuten überziehen. Live spielen sie noch immer in einer eigenen Liga.