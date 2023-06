Kindesmord: Hohe Haftstrafen für sadistisches Paar

Weil er den neun Jahre alten Sohn seiner Partnerin mit dem Kopf unter Wasser drückte und damit tötete, ist ein Mann in England zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Mutter erhielt wegen Totschlags und Grausamkeit an einem Kind eine Strafe von 27 Jahren, wie die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag aus dem Gerichtssaal in Coventry meldete. Der Bursche hatte vor seinem Tod im kalten Wasser einer Badewanne mehr als 50 Verletzungen erlitten, wie eine Obduktion ergab.