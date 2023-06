Sohn (12) in Hundebox gesperrt - fiel ins Koma

Zur „Disziplinierung“ gequält

Wie der „Kurier“ berichtet, wurde das Kind ersten Ermittlungen des NÖ Landeskriminalamtes zufolge bei Eiseskälte in einem nicht geheizten Zimmer zur „Disziplinierung“ mit kaltem Wasser übergossen. Letztendlich wurde der Zwölfjährige am 23. November unterernährt und stark unterkühlt in kritischem Zustand in ein Spital im Waldviertel eingeliefert.