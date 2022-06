Verbrechen-Podcast: Mord am eigenen Kind

Romana M. hatte immer als liebende Mutter gegolten. Dann, im Jänner 2006, geschah das Unbegreifliche: Die Niederösterreicherin tötete ihre 21-jährige Tochter, zerstückelte die Leiche, zündete sie an, warf sie in die Donau. Bis heute hat die Frau das Verbrechen an ihrem Kind nicht gestanden.