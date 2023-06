Trafik ausgeraubt, da Geld für Katzenfutter fehlte

Nach 13 Minuten klickten die Handschellen

Ende März stürmte der mit einer Maske vermummte Tiroler mit einem Buttermesser in eine Trafik in der Innsbrucker Reichenau. Mit 470 Euro Beute ergriff er die Flucht, wurde aber nach nur 13 Minuten bereits gefasst. Seine Tat sei „spontan“ gewesen, angetrieben von der Erkenntnis, kurz nach dem Aufstehen am Morgen, dass er kaum mehr Geld in der Geldtasche gehabt habe. Auch nicht, um Futter für seine Katze zu kaufen.