Der Startschuss für ein „magisches“ Festival

Humor und Abenteuer

Ungewöhnlich ist schon der Schauplatz, gespielt wird nämlich in der Landeskulturdirektion. Rund 30 Teilnehmer - maßgeschneidert für Schulklassen - bekommen Brille und Krawatte. Sie können sich als „Praktikanten“ in den ganz normalen Büroalltag einmischen, dürfen in Büros einen eigenen Schreibtisch beziehen, werden Akten schlichten und stempeln - und mehr. Was zu tun ist, sagt ihnen eine „innere Stimme“ durch den Kopfhörer. Auch erleben sie Abenteuer im Amtsgebäude: „Humor wird groß geschrieben“, betonen Moritz Ostanek und Simon Windisch, die das Experiment zwischen Realität und Theater entwickelt haben.