„Unser Beruf wird einfach ausgelöscht“

Derzeit zittern 2300 Freizeitpädagogen in Wien um ihren Job. Der Bund plant eine Änderung der Ausbildung, die das Aus für die Freizeitpädagogik in Österreich bedeuten würde. Am Donnerstag wird daher bereits zum zweiten Mal gestreikt. Die „Krone“ hat mit einigen Betroffenen gesprochen. Indes setzt sich auch Bezirksvorsteher Silvia Jankovic aus Margareten für die Betreuer ein. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.