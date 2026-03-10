Vorteilswelt
Thema des Tages

„Artensterben“ im Schönbrunner Tiergarten

Guten Morgen Wien
10.03.2026 03:30
(Bild: DANIEL ZUPANC)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Jahr für Jahr veröffentlicht der Schönbrunner Zoo eine Inventur seines Tierbestands. Nur die wenigsten vergleichen die Berichte verschiedener Jahre – wir aber schon, und sind auf deutlichen Artenschwund gestoßen. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien.

0 Kommentare
Guten Morgen Wien
10.03.2026 03:30

