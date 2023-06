„Star Wars Outlaws“: Auf den Spuren von Han Solo

Neben ersten Spielszenen hat Ubisoft auch Details zur Handlung enthüllt: Der Spieler schlüpft in „Star Wars Outlaws“ in die Haut der Ganovin Kay Vess, die sich im galaktischen Gebiet des Outer Rim als Kleinkriminelle durchschlägt. Das erinnert an den Charakter Han Solo aus den „Star Wars“-Filmen, mit dem Kay Vess auch das Problem teilt, gleichermaßen vom Imperium und fiesen Verbrechersyndikaten wie jenem von Jabba dem Hutten gejagt zu werden.