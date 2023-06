14-jähriges Mädchen verschwand bei Wanderung

Von der Aussichtswarte „Jochwand“ war die 14-Jährige in Begleitung ihrer Eltern am Sonntagnachmittag auf einem Wanderweg unterwegs. In Richtung der Goiserer Ortschaft Weißenbach sollte die gemeinsame Wanderung führen, als das Mädchen plötzlich im Wald verschwunden war. Eine Suche der Eltern blieb erfolglos, sodass Polizei und Bergrettung zu Hilfe gerufen wurden.