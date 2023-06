Die Geräte sind da. Wo bleibt der Content?

Was in anderen Ländern in Europa seit Jahren als Selbstverständlichkeit gilt, hat nun auch in den meisten Klassenzimmern Österreichs Einzug gehalten: Im Zuge der Geräteinitiative wurde auch hierzulande jede Schülerin und jeder Schüler mit einem Laptop beziehungsweise mit einem Tablet ausgestattet. So weit, so gut. Können wir uns nun gemütlich zurücklehnen? Wohl eher nicht.