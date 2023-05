Kein Glück für einen Fahrzeug-Einbrecher in Tirol

Ein unbekannter - und wohl ungeschickter - Täter versuchte in der Nacht auf Dienstag, um 3.10 Uhr, ein in Karrösten in Tirol vor einem Einfamilienhaus abgestelltes Firmenfahrzeug der Marke Ford aufzubrechen. Dazu ging der Täter wie folgt vor: Er näherte sich der Fahrerseite des versperrten Fahrzeuges. Durch das Fenster, welches einen Spalt weit geöffnet war, dürfte sich der Täter wohl „eingeladen“ gefühlt haben, das Fahrerfenster mit Gewalt herunterzudrücken und so zu öffnen. Nur: Er schaffte es nicht. Es konnte folglich nichts erbeutet werden.