Bei Salzburg bleibt kein Stein auf dem anderen

„Es ist ein großer Umbruch“, sagt Walter Windischbauer, der sportliche Leiter des UTTC Salzburg. Denn in der Herren-Mannschaft blieb kein einziger Stein auf dem anderen. Vier Asse sind weg, vier neue Spieler dockten an. Für den bisherigen „Einser“ Koyo Kanamitsu angelten sich die Mozartstädter einen ehemaligen Athleten aus der deutschen Bundesliga: Abdel-Kader Salifou. Der 34-Jährige spielte einst für Bad Königshofen und Neu-Ulm. Salifou wohnt wenige Kilometer von Saarbrücken (D) entfernt in Frankreich.