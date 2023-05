Auto-Konzern wollte Linzer Richter loswerden

Richter, die einen VW fahren, sollen nicht die Leitung in Abgasskandal-Prozessen haben dürfen. So könnte man die Strategie des im Abgasskandal verwickelten Konzerns zusammenfassen. In Linz erwischte es ein Richter-Ehepaar, nachdem die Frau bei einem Prozess gesagt hatte, dass sie auch einen VW Passat mit einem betroffenen Motor fährt, aber nicht geklagt hat. „Die Richter wurden von VW insgesamt zehnmal wegen Befangenheit geklagt“, sagt Anwalt Michael Poduschka, der zahlreiche Abgasskandal-Klienten vertritt.