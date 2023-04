Erster Sieg am Oberlandesgericht im Abgasskandal

Was steckt dahinter?

In den betroffenen Fiat-Ducato-Motoren, die zwischen 2014 und 2019 gebaut wurden, sind verbotene Abschalteinrichtungen versteckt. Die eine schaltet nach 22 Minuten ab und die andere, wenn die Außentemperatur unter 15 Grad fällt. Damit laufen die Motoren am genormten Prüfstand sauber, „während sie dann im Normalbetrieb das bis zu 35-fache der erlaubten Stickoxide hinausblasen“, erklärt Poduschka.