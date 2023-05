Tierische Invasoren kamen und blieben dann bei uns

Auf der Liste der invasiven Arten, die in Oberösterreich vorkommen, stehen jeweils 16 Tier- und Pflanzenarten. Etwa der Signalkrebs, der in unseren Flüssen die heimischen Edelkrebse verdrängt. Auch der Waschbär hat sich nach Ausbrüchen aus Pelzfarmen im Jahr 1974 bei uns eingenistet. Die Amerikanische Schmuckschildkröte wurde als Haustier gehalten, durch Aussetzen bei uns angesiedelt und ist ein Nahrungskonkurrent der heimischen Sumpfschildkröte. Sonnenbarsch und Schwarzmund-Grundeln, die in Ballasttanks von Schiffen aus Südosteuropa zu uns kamen, haben sich in unserem Ökosystem einen Platz erkämpft.