Hall befreite sich aus Würgegriff des Verkehrs

Hall will sich aus Würgegriff befreien

Der parteifreie Bürgermeister Christian Margreiter radelte mit einem türkisen Elektro-Tandem durch die Festmeile und warb für die Idee einer Untertunnelung, eine von mehreren Versuchen, „sich aus dem Würgegriff des Verkehrs“ zu befreien. Der bislang letzte war die „Verkehrsspange Hall-Ost“ mit Autobahnanschluss und Verlegung der Bundesstraße, gescheitert an einer Bürgerbefragung in Mils im Jahr 2015.