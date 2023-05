„Hospiz am See“ feiert Fünf-Jahre-Jubiläum

Der Tod ist unausweichlich - und dennoch leben wir in einer Gesellschaft, in welcher das Sterben immer mehr an den Rand gedrängt wird. Umso wichtiger sind Orte, die todkranken Menschen ein würdevolles Abschiednehmen ermöglichen. Ein solcher Ort ist seit fünf Jahren das „Hospiz am See“ in Bregenz. Die Einrichtung, die zehn Zimmer umfasst, ist aus dem Palliativangebot in Vorarlberg längst nicht mehr wegzudenken.