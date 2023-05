Haslauers Schatten | Der Anti-Gusenbauer

Österreich ist wieder ein Stückchen schwarz-blauer. Auch das Bundesland Salzburg bekommt, das ist seit gestern endgültig fix, eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Wilfried Haslauer, ein bisher der FPÖ fernstehender Schwarzer, hat sich zur Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen durchgerungen. Er weiß, dass er - auch vor den Menschen im Land - über einen großen schwarzen Schatten springen muss. So appellierte er gestern denn auch: „Geben Sie der Regierung eine Chance“. Von der massiv kritisierten gleichfarbigen Koalition in Niederösterreich bemüht man sich in Salzburg abzuheben. Unter anderem mit einer Präambel zur Regierungsvereinbarung, in der man die „Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit“ des Landes Salzburg festschreibt. Das einzuhalten - ob das Haslauer gelingen kann? Die Zweifel sind groß, auch die Zweifel daran, ob der jetzt 67-Jährige tatsächlich, wie er beteuert, die gesamte fünfjährige Legislaturperiode an der Landesspitze bleiben wird.