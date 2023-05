Frauenresort lässt Männer wieder in Schanigarten

Ein Schreiben der Geschäftsführung an die Mitarbeiter des la pura-Damenresorts in Gars am Kamp wurde der „Krone“ zugespielt. Darin ist klar definiert: Die Ausgrenzung von Männern im Schanigarten am Hauptplatz ist vorbei. Genauso, wie in einem Saal für externe Hotelgäste im Innenbereich, wie das eben vor der Pandemie war.