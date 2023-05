In diesem Schanigarten gibt‘s kein Bier für Männer

Über eine „engstirnige, ideologiegetriebene Ausgrenzung von Männern“, die in der Tourismusgemeinde Gars am Kamp keinen Platz habe, klagen Ausflügler. Das Waldviertler Hotel ist schon lange rein auf Frauen ausgelegt, was auch in Ordnung sei. Denn im la pura-Damenresort werden nun auch im offenen Gastgarten und Restaurantbereich keine Männer mehr bedient.