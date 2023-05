Inflation spülte viel Geld in Kassen des Landes OÖ

In schwierigen Zeiten stabil bleiben

Stelzers Regierungspartner LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) ergänzt: „Der Weg, den wir mit unserer Politik für Oberösterreich eingeschlagen haben, erweist sich wieder einmal als der Richtige. Durch sparsames Wirtschaften und gezielte Investitionen in guten Zeiten, haben wir den Wirtschaftsstandort nachhaltig gestärkt. Somit ist Oberösterreich auch in schwierigen Zeiten erfolgreich und stabil. Wir haben so die Möglichkeit, die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher im Kampf gegen die Teuerung auch weiterhin zu unterstützen und zugleich in die Zukunft unserer Heimat zu investieren. Unerlässlich ist aber, dass die Bundesregierung endlich nachhaltige Lösungen gegen die Teuerung und die hohe Inflation setzt, damit es zu einer echten Entlastung kommt.“