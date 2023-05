Acht EU-Staaten attackieren strengere Abgasregeln

„Wir stellen uns gegen jede neue Abgasvorschrift (dazu gehören neue Testanforderungen und neue Emissionsgrenzen) für Autos und Leichttransporter“, heißt es nun in dem Brief der acht Länder an die anderen Mitgliedstaaten. „Diese neuen Regeln würden die Investitionen der Industrie beim Übergang in Richtung Nettonullemissionen bremsen.“ Unterzeichnet haben ihn Frankreich, Italien, Polen, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Vor allem Frankreich und Italien haben eine große Autoindustrie.