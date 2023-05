Neue Regelung: Das gilt ab 20. Mai beim Pickerl

Künftig gilt eine neue Regelung für das Pickerl, also die Begutachtung nach §57a: Ab 20. Mai wird für das Gutachten ausgelesen, wie viel Sprit bzw. Diesel das Auto tatsächlich verbraucht hat. Die Daten werden an das Umwelt- und Klimaministerium gesendet und an die europäische Umweltagentur weitergeleitet.