Nur 6 Prozent | Wunderwuzzi

Nur 6 Prozent. Nein, sechs Prozent, so tief ist die SPÖ nicht gefallen. Bösartigerweise könnte man sagen: noch nicht. Noch ist das Ergebnis der Mitgliederbefragung zur künftigen Parteispitze nicht bekannt. Noch weniger bekannt ist, was nach der heutigen Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses passiert. Könnte es sogar sein, dass dann in der SPÖ Friede einkehrt? Wohl nicht; die „Frage des Tages“ via krone.at ist da wieder einmal ein guter Gradmesser. So wollten wir gestern von unseren Lesern und Usern wissen, ob sie glauben, dass nun Friede bei den Sozialdemokraten einkehre. Und da landen wir nun bei den oben angesprochenen sechs Prozent: Denn nur so wenige der Voter glauben an Frieden, 94 Prozent aber eben nicht. Da dürften unsere Leser ein gutes Gefühl für die Vorgänge in dieser an sich so wichtigen, staatstragenden Partei haben.