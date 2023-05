Florianis zu Besuch bei New Yorker „Fire Fighters“

Mit ihren knapp 60 Quadratkilometern Fläche ist Manhattan deutlich kleiner als St. Pölten - dennoch leben auf der Hauptinsel von New York City so viele Menschen wie in ganz Niederösterreich. Wenig verwunderlich, dass die US-Stadt am Hudson als „Greatest City of the World“ gilt. Von deren unvergleichlichem Flair überzeugten sich nun auch drei Dutzend Feuerwehrleute aus dem Bezirk St. Pölten. Sie waren aber nicht nur zum Sightseeing nach Amerika geflogen, sondern auch zum Erfahrungsaustausch mit dem NY Fire Departement.