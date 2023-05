13 Jahre Haft für Kopf von Telefonbetrügerbande

Über ihre Internetseite hatte die Bande rund 3,2 Millionen Pfund (knapp 3,7 Millionen Euro) eingesammelt, davon erhielt der Anführer rund zwei Millionen Pfund. Der Mann hatte sich im Verfahren schuldig bekannt. Es war die größte Betrugsermittlung in der Geschichte der Londoner Polizei. Sicherheitsbehörden in Europa, Australien, den USA und Kanada hatten in dem Fall zusammengearbeitet. Laut Europol-Angaben vom November wurden insgesamt 142 Menschen festgenommen, die meisten davon in Großbritannien.