Bäckerei-Tresor mit Schubkarren abtransportiert

Ermittler hoffen auf zweckdienliche Hinweise

Der Abtransport erfolgte nach neuen Erkenntnissen mit einem Schubkarren, der im Zuge der Spurensicherung sichergestellt wurde. „Dieser weist eine auffällige rote Markierung auf“, so die Ermittler. Auch ein Rupfensack, der in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden worden war, könnte in Zusammenhang mit der Tat stehen.