Beim Reversieren Fußgänger (80) niedergestoßen

Ein 44-jähriger Mann lenkte am Donnerstag gegen 11.20 Uhr einen Kleinbus, in seiner Heimatgemeinde Reichenau im Mühlkreis auf der Gemeindestraße Badsteig, vom Ortszentrum kommend in Fahrtrichtung alter Sportplatz. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Mann sein Fahrzeug anhalten. Zum selben Zeitpunkt ging ein 80-jähriger Mann aus Hellmonsödt, auf der linken Straßenseite, vom alten Sportplatz in Richtung Ortszentrum.