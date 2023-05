Zu wenig Geld, um Industrie in Zukunft zu „beamen“

Linzer voestalpine plant wirklich Großes

Was heißt „groß“? Riesig! Wie sich am Beispiel des Linzer Weltkonzerns voestalpine zeigen lässt: Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro sollen je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz errichtet werden. Der unter „greentec steel“ entwickelte Plan sieht vor, dass die Anlagen- und Lieferantenentscheidung noch 2023 getroffen wird, der Bau 2024 startet und die Inbetriebnahme der beiden Aggregate 2027 erfolgt. Bis zu 30 Prozent der CO 2 -Emissionen können damit im Konzern ab 2027 eingespart werden. Allerdings: „Der genaue Beginn der Umsetzung ist noch abhängig von der Klärung offener Förderfragen in Österreich“, so die voestalpine im März.